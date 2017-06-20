Главного тренера "Манчестер Юнайтед" обвинили в неуплате налогов

По данным ряда СМИ, Жозе Моуринью не доплатил в испанскую казну более трёх миллионов евро.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обвиняется в неуплате налогов в Испании. Как сообщает AFP, это дело расследует испанская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, португальский специалист уклонился от уплаты налогов, когда занимал пост главного наставника мадридского "Реала". По предварительным данным, Моуринью задолжал испанской казне 3,3 миллиона евро.

Стоит отметить, что в Испании также расследуют дело о неуплате налогов в отношении звезды "Реала" Криштиану Роналду. Сообщается, что игрок португальской сборной не заплатил 14,7 миллиона евро.