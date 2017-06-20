В Омске мужчина до смерти забил прохожего за невежливую просьбу прикурить

После инцидента он вызвал бригаду скорой помощи, однако спасти пострадавшего не удалось.

СК России возбудил дело в отношении 25-летнего мужчины, который до смерти забил 53-летнего прохожего за невежливую просьбу прикурить. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошёл в ночь на 17 июня.

— Около 1 часа ночи приехавшими по вызову врачами скорой помощи около дома, расположенного на Космическом проспекте в г. Омске, было обнаружено тело 53-летнего мужчины с телесными повреждениями, —говорится в сообщении. — Cпасти жизнь мужчины не удалось, он скончался на месте преступления от аспирации кровью.

По предварительным данным, потерпевший попросил у прохожего прикурить, однако тому показалось, что просьба прозвучала недостаточно вежливо. Молодой человек избил мужчину, а затем вызвал бригаду скорой помощи.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего").

Задержанный был ранее судим за кражи и грабежи.