Взрыв прогремел в одном из офисов Стамбула

Взрыв прогремел в одном из офисных зданий в районе Малтепе Стамбула, передаёт агентство IHA. По предварительным данным, пострадал один человек. Значительные повреждения получил автомобиль, припаркованный у окна в нескольких метрах от места ЧП. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что машина перевернулась.
Maltepe'de bir iş yerinde patlama meydana geldi https://t.co/QtBNxdaVTn pic.twitter.com/O4zDTaWyKm— Akşam Gazetesi (@Aksam) 20 июня 2017 г.
О причинах произошедшего не сообщается.
Maltepe'de patlama: Olay yerinden ilk görüntü https://t.co/W9UzgLvvXr pic.twitter.com/dUcqM2X0jw— ABC Gazetesi (@abcgazete) 20 июня 2017 г.
Сейчас район ЧП оцеплен. На месте работают экстренные службы.
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