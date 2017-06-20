Взрыв прогремел в одном из офисов Стамбула

Читайте также

Взрыв прогремел в одном из офисов Стамбула

51
Мощности оказалось достаточно, чтобы опрокинуть припаркованный неподалёку автомобиль.

Взрыв прогремел в одном из офисных зданий в районе Малтепе Стамбула, передаёт агентство IHA. По предварительным данным, пострадал один человек. Значительные повреждения получил автомобиль, припаркованный у окна в нескольких метрах от места ЧП. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что машина перевернулась.

О причинах произошедшего не сообщается.

Сейчас район ЧП оцеплен. На месте работают экстренные службы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!