В Индии беременным посоветовали воздержаться от мяса и не думать о сексе

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В Индии беременным посоветовали воздержаться от мяса и не думать о сексе

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Буклет "Забота о матери и ребёнке" выпустили представители министерства, занимающегося популяризацией традиционной индийской и тибетской медицины.

Правительство Индии порекомендовало будущим матерям воздерживаться от "гнева, ненависти и похоти", сообщает The Guardian со ссылкой на буклет "Забота о матери и ребёнке". Он был выпущен при содействии министерства, которое занимается популяризацией традиционной индийской и тибетской медицины.

— Правительство раздаёт псевдонаучные и неразумные советы вместо того, чтобы обеспечивать беременных женщин питательной пищей, — отметил гинеколог Арун Гадре.

Он также подчеркнул, что женщинам в положении необходимо есть мясо, а в министерстве просто проигнорировали советы врачей.

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