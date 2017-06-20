В Индии беременным посоветовали воздержаться от мяса и не думать о сексе

Буклет "Забота о матери и ребёнке" выпустили представители министерства, занимающегося популяризацией традиционной индийской и тибетской медицины.

Правительство Индии порекомендовало будущим матерям воздерживаться от "гнева, ненависти и похоти", сообщает The Guardian со ссылкой на буклет "Забота о матери и ребёнке". Он был выпущен при содействии министерства, которое занимается популяризацией традиционной индийской и тибетской медицины.

— Правительство раздаёт псевдонаучные и неразумные советы вместо того, чтобы обеспечивать беременных женщин питательной пищей, — отметил гинеколог Арун Гадре.

Он также подчеркнул, что женщинам в положении необходимо есть мясо, а в министерстве просто проигнорировали советы врачей.