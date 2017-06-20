Обвиняемый по делу о растлении девочки Лизы в Германии получил условный срок

Также 24-летний Исмет С. получил четырёхлетний испытательный срок и должен будет заплатить штраф в размере трёх тысяч евро.

В Берлине завершился обвинительным приговором судебный процесс по делу русскоязычной девочки Лизы, котороя стала жертвой сексуального насилия со стороны мигранта. Как установил суд, Исмет С. не только вступил в половую связь с девочкой, но и снял порнографические материалы с её участием. Подсудимый полностью признал свою вину. Судья приговорил Исмета к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с четырёхлетним испытательным сроком.

Кроме того, Исмет С. должен будет заплатить штраф в размере трёх тысяч евро.

Как ранее сообщал Лайф, "дело Лизы" вызвало широкий общественный резонанс как в Германии, так и в России. Русскоязычные родители 13-летней девочки заявляли, что их дочь похитили и изнасиловали мигранты. Однако немецкие правоохранители сообщали, что девочка всё выдумала и находилась у своего молодого человека. Параллельно в большинстве немецких СМИ данная история освещалась с позиции того, что "российская пропаганда пытается направить сознание немцев против мигрантов".