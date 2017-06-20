Канадский мишка открыл машину как опытный автолюбитель

Хищник встал на задние лапы, открыл дверь и в течение 12 минут сидел на водительском месте.

В канадской провинции Британская Колумбия медведь решил проверить, нет ли для него угощений на переднем сиденье машины, встал на задние лапы и открыл дверь с помощью передней. Как сообщает The Mirror, действия хищника были очень схожи с человеческими, очевидцам даже показалось, что открывать автомобиль для животного вполне привычное дело.

На протяжении 12 минут мишка просто сидел на водительском сиденье, но потом решил всё-таки поискать еду.

— Он открыл дверь так, как будто делал это уже миллион раз, — говорит автор видео происшествия Мэтт Паттерсон. — То, как он это сделал, выглядело так просто. Я был в шоке.