The Guardian: На Украине приём Порошенко в Белом доме могут счесть за унижение

По мнению издания, визит украинского президента в таком формате позволит Трампу не делать заявлений о Крыме и двусторонних отношениях.

В публикации британской газеты The Guardian было высказано мнение, что на Украине и в Европе визит Петра Порошенко в Белый дом могут расценить как унижение.

По информации издания, когда Порошенко уже покинул Киев, встреча с Трампом всё ещё не была одобрена. В итоге украинского лидера принял в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс. Позднее стало известно, что Порошенко всё же удастся "заглянуть" к главе Белого дома и его советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру.

The Guardian пишет, что беседа в таком формате позволит президенту США не делать заявлений о Крыме и двусторонних отношениях между Киевом и Вашингтоном.

В газете упомянули и то, что встречи Трампа с другими мировыми лидерами проходили в ином ключе.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко похвастался в "Твиттере", что встретится с президентом США раньше Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков счёл подобные "гонки" неуместными.