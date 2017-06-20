В центре Киева 30 мужчин в масках украли шоколад из магазина

Охранник и кассиры не смогли помешать "дерзкому ограблению", когда толпа мужчин зашла в продуктовый.

В Киеве, на майдане Независимости, вечером 19 июня, около 18:03, группа 20–30 мужчин в чёрных футболках и масках украли шоколад из магазина. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.

— Установлено, что в торговое заведение зашли около 20–30 мужчин в чёрных футболках, некоторые из них были в масках, в зале со сладостями они взяли шоколадки и направились к выходу, — заявили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".