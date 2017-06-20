Гей-активист, обратившийся в ЕСПЧ, отказался покидать Россию по совету Милонова

По словам представителя ЛГБТ-движения, он вместе с соратниками намерен добиваться отмены закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Один из авторов иска в ЕСПЧ против России и представитель ЛГБТ-движения Николай Алексеев заявил, что не намерен оказываться от российского гражданства и покидать страну, как ему советовал депутат Госдумы Виталий Милонов. Заявление парламентария было сделано на фоне решения ЕСПЧ о том, что российский закон о запрете гей-пропаганды является "дискриминационным".

— Он прямо в точку попал. Дело в том, что я являюсь гражданином двух государств — России и Швейцарии. Наверное, года два назад, когда я подавал на гражданство Швейцарии, Милонов говорил, что Швейцария не предоставит мне гражданства, потому там "только сыр дырявый". Тем не менее мне гражданство предоставили по семейным обстоятельствам. Но от гражданства России я отказываться не собираюсь. У меня есть на это полное право согласно российскому и швейцарскому законам, — заявил Алексеев.

Представитель ЛГБТ-движения также отметил, что намерен обратиться к другим депутатам Госдумы с просьбой послушаться решения ЕСПЧ и инициировать отмену закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

— Российские власти за последние два года запретили публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества в 80 из 85 регионов России. Это охватывает 93 города РФ. Все эти акции не были разрешены из-за закона от 2013 года о запрете гей-пропаганды. Дела по ним ещё не рассматривались в ЕСПЧ, а решения будут приняты в нашу пользу. Вы представляете, сколько будут расплачиваться российские налогоплательщики за гомофобию, которую инициировал Милонов? — подытожил Николай Алексеев.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, Европейский суд по правам человека признал дискриминационным закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних в России. Судебный процесс состоялся после обращения трёх российских граждан. Позднее депутат Госдумы России Виталий Милонов предложил авторам этой жалобы в ЕСПЧ покинуть страну. При этом, как отметил депутат, лучше всего им направиться в Киев, где они могли бы учить бойцов "Азова" "перекрашивать хохолки в радужные цвета и перекраивать шаровары в более обтягивающие фасоны".