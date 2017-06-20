В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с президентом Вьетнама

Ожидается, что по итогам встречи на высшем уровне лидеры двух стран подпишут ряд соглашений.

В Кремле сообщили, что 29 июня президент России Владимир Путин встретится с лидером Вьетнама Чан Дай Куангом. Основной темой обсуждения станет сотрудничество двух стран в экономике и в рамках ЕАЭС.

— Двадцать девятого июня состоятся переговоры на высшем уровне. Планируется обсудить пути дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, стороны обсудят вопросы международной и региональной тематики в связи с ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что по окончании переговоров Путин и Чан Дай Куанг подпишут ряд соглашений.