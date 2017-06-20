Трое бойцов ВСУ погибли из-за халатного обращения с техникой и оружием

Как отметил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается.

Трое служащих ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с техникой, оружием и боеприпасами, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как он подчеркнул, оборонное ведомство республики установило новые факты небоевых потерь украинских военных в зоне АТО.

— В 93-й бригаде Вооружённых сил Украины по причине нарушений требований безопасности при перегоне автомобильной техники погиб один военнослужащий бригады. В 14-й бригаде при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами от разрыва гранаты погибли двое военных, — уточнил Марочко.

По его словам, такого рода потери являются систематическими. При этом сами факты скрывают от командования. Также в Народной милиции отметили, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается.