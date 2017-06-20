Колокольцев взял под личный контроль дело о "пьяном" мальчике

Глава МВД РФ отметил, что заказана повторная судмедэкспертиза после смерти маленького Алёши.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев взял под личный контроль дело о "пьяном" шестилетнем мальчике. Он отметил, что назначена повторная судмедэкспертиза.

— Заказана повторная экспертиза. Но в любом случае на состав преступления это не влияет: был алкоголь, не было алкоголя — главная задача органов следствия — полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд, — подчеркнул он.

Напомним, шестилетнего Алёшу насмерть сбила водитель автомобиля "Хёндэ-Солярис". Женщина заявила, что мальчик был пьян: якобы эксперты нашли в его крови 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки.