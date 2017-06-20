Колокольцев о "пьяном" мальчике: Был алкоголь или нет, на ход дела не влияет

Кроме того, глава МВД РФ взял под личный контроль расследование дела о смертельном наезде на шестилетнего Алёшу.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил Лайфу, что даже если наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, которого сбили насмерть в Подмосковье, всё-таки подтвердится, то это не должно повлиять на ход расследования ДТП.

— В любом случае на состав преступления это не влияет: был алкоголь, не было алкоголя — главная задача органов следствия — полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд, — пояснил министр внутренних дел.

Кроме того, Колокольцев взял под личный контроль дело о "пьяном" мальчике. Министр внутренних дел добавил, что уже назначена повторная судебная медицинская экспертиза.

Напомним, скандал разразился после того, как эксперты нашли в крови погибшего под колёсами автомобиля Алёши 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки.