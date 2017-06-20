В Гидрометцентре сообщили о жёлтом уровне опасности 21 июня в Москве

Днём погода в столице будет облачной, ожидается небольшой дождь, ночью возможна гроза.

Гидрометцентр РФ сообщил о жёлтом уровне опасности в Москве 21 июня из-за грозы и ветра.

— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — сообщается на сайте центра.

Днём воздух прогреется до +17...+19 градусов, погода будет облачной с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночью температура в столице составит +13...+15 градусов, местами возможна гроза.

Ранее Лайф сообщал о том, что 19 июня метеорологи также объявили в Москве жёлтый уровень опасности из-за грозы.