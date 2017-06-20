Комментатор Орлов: Если Роналду арестуют, то у сборной России будет хороший шанс

Известный комментатор Геннадий Орлов в шутку надеется, что нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перед игрой с российскими футболистами арестуют. Об этом сообщает "Советский спорт".
— Нам легче играть с Португалией, чем, например, с Мексикой, потому что мексиканцы бегут в два раза быстрее наших, а португальцы полагаются на технику. Если Криштиану Роналду успеют арестовать до матча, у нас будет хороший шанс, — в шутку добавил телекомментатор.
При этом Орлов уже всерьёз пояснил, что уверен в ничьей в игре России и Португалии в рамках Кубка конфедераций.
Напомним, в Испании завели дело на Роналду об уклонении от уплаты налогов в государственную казну.
Матч Россия — Португалия в рамках Кубка конфедераций состоится 21 июня на стадионе "Спартак".
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