Комментатор Орлов: Если Роналду арестуют, то у сборной России будет хороший шанс

При этом, если говорить серьёзно, Орлов ставит на ничью в матче Россия — Португалия.

Известный комментатор Геннадий Орлов в шутку надеется, что нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перед игрой с российскими футболистами арестуют. Об этом сообщает "Советский спорт".

— Нам легче играть с Португалией, чем, например, с Мексикой, потому что мексиканцы бегут в два раза быстрее наших, а португальцы полагаются на технику. Если Криштиану Роналду успеют арестовать до матча, у нас будет хороший шанс, — в шутку добавил телекомментатор.

При этом Орлов уже всерьёз пояснил, что уверен в ничьей в игре России и Португалии в рамках Кубка конфедераций.

Напомним, в Испании завели дело на Роналду об уклонении от уплаты налогов в государственную казну.

Матч Россия — Португалия в рамках Кубка конфедераций состоится 21 июня на стадионе "Спартак".