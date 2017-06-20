"Насолить любыми способами". Мизулина объяснила вердикт ЕСЧП по гей-пропаганде

Читайте также

"Насолить любыми способами". Мизулина объяснила вердикт ЕСЧП по гей-пропаганде

29

Сенатор Елена Мизулина. Фото: ©РИА Новости/Сергей Кузнецов

Сенатор заявила, что поддерживает намерение Министерства юстиции оспорить позицию Европейского суда по правам человека.

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что её не удивило решение ЕСПЧ признать дискриминационным закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

— Меня подобное решение ЕСПЧ не удивило, учитывая отношение Европы к этой теме в частности и к желанию насолить России любыми способами в общем, — сказала сенатор.

Сама Мизулина считает, что этот закон только защищает детей от той информации, которую они не могут критично воспринять в силу возраста.

Член Совфеда также поддержала решение Министерства юстиции обжаловать решение ЕСПЧ.

Я считаю эту позицию правильной, — заключила Мизулина.

Ранее Лайф сообщал, что Европейский суд по правам человека признал дискриминационным закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ. В Кремле обещали его изучить.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!