"Насолить любыми способами". Мизулина объяснила вердикт ЕСЧП по гей-пропаганде

Сенатор заявила, что поддерживает намерение Министерства юстиции оспорить позицию Европейского суда по правам человека.

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что её не удивило решение ЕСПЧ признать дискриминационным закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

— Меня подобное решение ЕСПЧ не удивило, учитывая отношение Европы к этой теме в частности и к желанию насолить России любыми способами в общем, — сказала сенатор.

Сама Мизулина считает, что этот закон только защищает детей от той информации, которую они не могут критично воспринять в силу возраста.

Член Совфеда также поддержала решение Министерства юстиции обжаловать решение ЕСПЧ.

— Я считаю эту позицию правильной, — заключила Мизулина.

Ранее Лайф сообщал, что Европейский суд по правам человека признал дискриминационным закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ. В Кремле обещали его изучить.