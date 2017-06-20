Глава МВД прокомментировал действия полиции на акциях 12 июня

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в беседе с журналистами прокомментировал информацию о якобы неправомерных действиях стражей порядка на митингах 12 июня. Он пояснил, что любые жалобы подобного рода, которые поступают в ведомство, рассматриваются в установленном порядке.

— В случае неправомерных действий сотрудников они привлекаются к ответственности, у нас нет каких-то оснований для того, чтобы выводить из зоны критики наших сотрудников. Они такие же граждане, как и все, — сказал Колокольцев.

Напомним, 12 июня на Тверской улице прошла несогласованная акция оппозиции, было задержано более 150 человек. При этом на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышло порядка 1,8 тысячи человек.