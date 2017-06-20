ЦБ предупреждает: Банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

Причина кроется в использовании дешёвых моделей банкоматов кредитными организациями.

В банкоматах с дешёвыми моделями приёмных устройств выросло число фальшивых купюр. Об этом заявил зампред Центробанка Георгий Лунтовский на отраслевой конференции в Суздале. Согласно требованиям регулятора, купюроприёмники должны проверять банкноты на подлинность по четырём показателям, однако на деле этого не происходит.

— Основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешёвых моделей банкнотоприёмных устройств, проверяющих один-два защитных признака, — пояснил представитель ЦБ.

Он отметил, что за I квартал 2017 года представители регулятора изъяли из обращения более 12 тысяч поддельных банкнот, причём более половины из них составили купюры с максимальным номиналом (пять тысяч рублей).

При этом представители регулятора рассматривают различные способы, чтобы стимулировать интерес кредитных организаций к установке надёжных банкоматов. Среди возможных мер может быть введение штрафов для банков-нарушителей.