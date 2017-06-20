В Москве программа сноса пятиэтажек первой волны выполнена на 96%

Как отметил первый заместитель главы департамента градостроительной политики столицы Сергей Сущенко, на северо-востоке и западе города программа близка к завершению.

В Москве программа сноса пятиэтажек первой волны почти полностью выполнена. По словам первого заместителя руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Сущенко, из 1722 домов осталось снести 57 зданий.

— На северо-востоке и западе Москвы программа близка к завершению. Осталось 57 жилых домов, таким образом, проект выполнен почти на 96%, — отметил Сергей Сущенко.

По его словам, первую волну сноса хрущёвок запустили в 1990-е годы. Сносу подлежало более 6,3 млн кв. метров.

Сущенко подчеркнул, что благодаря реализации программы жилищные условия улучшили порядка 450 тысяч человек. Первый период планируется завершить в 2018 году.