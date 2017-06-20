Ближе к президенту. В США появились купальники с лицом "шокированного Трампа"

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Ближе к президенту. В США появились купальники с лицом "шокированного Трампа"

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Любой желающий может приобрести такой купальный костюм менее чем за 50 долларов.

Американская компания Beloved Shirts выпустила необычный купальник — с лицом президента США Дональда Трампа. По данным местных СМИ, у предмета одежды есть официальное название — купальный костюм "Шокированный Трамп" (Shocked Trump One Piece Swimsuit).

На новинку обратили внимание многие пользователи соцсети, часть из которых не смогли определиться, это смешно или ужасно.

— Теперь я не могу выбросить из головы этот купальник с Трампом, — пишет американская журналистка Кристин Сэмра.

— Сделаем это лето снова великим с новым трамповским купальником. Шучу, это ужасно, — пишет Принцип Местицо.

— Калифорнийская компания предоставляет дамам возможность стать ближе к президенту с купальником "Шокированный Трамп", — пишет журналист Тони Инбэм.

— Этот купальник с Дональдом Трампом ужасен или смешон? — задаётся вопросом английский паблик Yahoo Style.

Производитель подчёркивает, что купальник произведён не в Китае, а в США. Если сначала его цена составляла $59,95, то сейчас стоимость модели снижена до $49,95, включая расходы на международную доставку.

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