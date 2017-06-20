Ближе к президенту. В США появились купальники с лицом "шокированного Трампа"

Любой желающий может приобрести такой купальный костюм менее чем за 50 долларов.

Американская компания Beloved Shirts выпустила необычный купальник — с лицом президента США Дональда Трампа. По данным местных СМИ, у предмета одежды есть официальное название — купальный костюм "Шокированный Трамп" (Shocked Trump One Piece Swimsuit).

Donald Trump’s ‘shocked’ face is now on a swimsuit, and beaches will never be great again https://t.co/ZWkxCNUWOb pic.twitter.com/gBf5Q6ZaD1 — HuffPost UK (@HuffPostUK) 20 июня 2017 г.

На новинку обратили внимание многие пользователи соцсети, часть из которых не смогли определиться, это смешно или ужасно.

Now I can't get that Trump swimsuit out of my head. — Christine Samra (@christinesamra) 20 июня 2017 г.

— Теперь я не могу выбросить из головы этот купальник с Трампом, — пишет американская журналистка Кристин Сэмра.

Make this summer great again, with the new trump-faced swimsuit. Just kidding, it is horrible pic.twitter.com/3Xd29uwQiL — Príncipe Mestizo (@dark__entity) 20 июня 2017 г.

— Сделаем это лето снова великим с новым трамповским купальником. Шучу, это ужасно, — пишет Принцип Местицо.

A Californian Company Is Offering Ladies A chance To Get Closer To @realDonaldTrump With A "Shocked Trump One Piece Swimsuit " pic.twitter.com/I5byxLnxZW — TONYINBHAM (@TT0121) 18 июня 2017 г.

— Калифорнийская компания предоставляет дамам возможность стать ближе к президенту с купальником "Шокированный Трамп", — пишет журналист Тони Инбэм.

Is this Donald Trump swimsuit horrifying or hilarious?

https://t.co/lRNFcSbLgl pic.twitter.com/MCSNaULqIc — Yahoo Style UK (@YahooStyleUK) 16 июня 2017 г.

— Этот купальник с Дональдом Трампом ужасен или смешон? — задаётся вопросом английский паблик Yahoo Style.

Производитель подчёркивает, что купальник произведён не в Китае, а в США. Если сначала его цена составляла $59,95, то сейчас стоимость модели снижена до $49,95, включая расходы на международную доставку.