Режиссёр Евгений Сокуров снимет военную драму про события в Донбассе

Проект был представлен в Министерстве культуры во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино.

Режиссёр Евгений Сокуров планирует снять военную драму "Свидетель" о событиях в Донбассе в 2014 году. Главный герой будущей картины — военный корреспондент.

— Картина будет о человеке, который, пройдя через испытания, сумел сохранить в себе доброту, — заявил постановщик в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино. Там были представлены проекты, которые претендуют на господдержку.

Исполнителем главной роли заявлен Алексей Гуськов. Также в съёмках примут участие актёры из Словакии, Грузии, Франции.