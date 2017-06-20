Ми-8 совершил жёсткую посадку под Томском из-за сильного ветра

На борту находились три члена экипажа и продукты питания для нефтяников. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Вертолёт Ми-8 Алтайских авиалиний вылетал из города Кедрового Томской области по направлению к Шингинскому месторождению, чтобы доставить нефтяникам продукты питания, почту и предметы первой необходимости. Однако ещё при взлёте борт упал на землю. На месте инцидента работают эксперты.

— Предварительно, вертолёт не смог взлететь из-за сильного порыва ветра, — сообщили Лайфу в экстренных службах региона.

На борту находилось три члена экипажа, никто из них не пострадал. Груз в результате жёсткой посадки повреждений также не получил.