"Аэрофлот" получил авиационный "Оскар" как лучшая авиакомпания Восточной Европы

В опросе приняли участие около 20 миллионов пассажиров из порядка 100 государств мира.

"Аэрофлот" уже в шестой раз получил международную премию Skytrax World Airline Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".

— Премия World Airline Awards неофициально именуется авиационным "Оскаром" и ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax, — отмечается в сообщении.

Специалисты составляют рейтинг, в основе которого лежит то, насколько услугами перевозчика удовлетворены пассажиры. Так, с августа 2016 года по май 2017-го пассажиры голосовали за того или иного перевозчика. Всего в опросе участвовали порядка 20 миллионов человек из более чем 100 стран.

В исследовании участвовали 320 авиакомпаний мира. Оценивали перевозчиков по почти 50 категориям: можно было выставить до пяти баллов.

— Мы держим высокую планку, но намерены поднять её ещё выше. Наша цель — стать лучшей авиакомпанией Европы по версии Skytrax World Airline Awards, — отметил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.