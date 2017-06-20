В Москве суд признал вину троих неонацистов из Misanthropic Division

Осуждённых приговорили к срокам лишения свободы от трёх до трёх с половиной лет. С них также взыскали 30 тысяч рублей и мобильные телефоны.

Московский окружной военный суд (МОВС) признал виновными в экстремизме и оправдании терроризма трёх предполагаемых членов Misanthropic Division (MD)*.

— Назначить Халепо наказание в виде трёх лет колонии-поселения, Царуку — три года два месяца колонии общего режима, Пехтереву — три года шесть месяцев колонии общего режима, — уточняется в приговоре.

В доход суда с осуждённых взыскали мобильные телефоны и 30 тысяч рублей. Символику Misanthropic Division уничтожат.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.