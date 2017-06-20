В Москве суд признал вину троих неонацистов из Misanthropic Division

Московский окружной военный суд (МОВС) признал виновными в экстремизме и оправдании терроризма трёх предполагаемых членов Misanthropic Division (MD)*.
— Назначить Халепо наказание в виде трёх лет колонии-поселения, Царуку — три года два месяца колонии общего режима, Пехтереву — три года шесть месяцев колонии общего режима, — уточняется в приговоре.
В доход суда с осуждённых взыскали мобильные телефоны и 30 тысяч рублей. Символику Misanthropic Division уничтожат.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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