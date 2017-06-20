СМИ: Российский Су-27 пролетел в 1,5 метра от самолёта-разведчика ВВС США

При этом Fox News заявляет, что полёт истребителя якобы был хаотичным и провокационным.

Телеканал Fox News утверждает, что российский истребитель Су-27 пролетел совсем рядом с самолётом-разведчиком ВВС США RC-135. По данным издания, расстояние между двумя воздушными судами составило всего 1,5 метра.

Отмечается, что инцидент произошёл 19 июня в воздушном пространстве над Балтийским морем. Кроме того, российский истребитель был вооружён ракетами.

Fox News также добавляет, что полёт Су-27 якобы был провокационным и хаотичным.

Пока ни в Минобороны РФ, ни в Пентагоне эту информацию не прокомментировали.