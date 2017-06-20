Бойцы "Правого сектора" напали на прохожего в Одессе из-за футболки

Украинским националистам не понравилось, что на одежде молодого человека была надпись "Россия, вперёд".

В Одессе боевики экстремистской организации "Правый сектор"* напали на прохожего из-за футболки с надписью "Россия, вперёд". Надпись и изображение медведя на одежде радикалы восприняли как специальную провокацию, а потому просто сорвали с молодого человека одежду. На сайте организации говорится, что с прохожим была проведена "воспитательная беседа, видео которой не выкладывается по определённым причинам".

— По словам активистов, до встречи с ними парень спокойно гулял по городу, а после пошёл домой уже без "провокаторской символики", — сообщает сайт "Корреспондент.net" со ссылкой на сайт "Правого сектора".

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.