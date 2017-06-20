Россия простила Киргизии долг в 240 миллионов долларов

Протокол к соглашению об урегулировании задолженности был подписан во время визита киргизского лидера в Москву.

Министры финансов России и Киргизии подписали протокол о списании всех долгов Бишкеку в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики". Об этом сообщил президент республики Алмазбек Атамбаев.

— Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России. Вот и сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех остатков долгов Кыргызстана перед Россией, — заявил киргизский лидер по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Протокол предусматривает списание задолженности в 240 миллионов долларов. Именно такой была сумма долга Киргизии на 30 марта 2017 года.

Всего за 11 лет Россия списала 703,2 миллиона внешнего долга Республики.

Ранее Лайф писал о состоявшихся в Кремле переговорах Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева.