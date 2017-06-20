Бывшему губернатору Никите Белых продлили срок ареста

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Бывшему губернатору Никите Белых продлили срок ареста

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Никита Белых. Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Бывшего главу Кировской области подозревают в получении крупной взятки. Его поймали с поличным.

Мосгорсуд продлил бывшему губернатору Кировской области Никите Белых срок нахождения под стражей. При этом защита экс-чиновника просила отпустить его под залог в 20 миллионов рублей.

Однако суд удовлетворил ходатайство следователя, который просил не отпускать Белых из-под стражи. Сотрудники правоохранительных органов опасались, что бывший губернатор может скрыться от следствия и помешать ходу расследования.

Напомним, Никита Белых был задержан с поличным 24 июня при получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро в одном из ресторанов Москвы.

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