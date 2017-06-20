Алжирец получил два года тюрьмы за то, что вывесил сына из окна ради 1000 лайков

Мужчина подвергнул смертельной опасности годовалого ребёнка в погоне за популярностью в соцсетях.

В Алжире суд вынес приговор охотнику за лайками, который ради популярности в соцсетях вывесил годовалого сына из окна своей квартиры на 15-м этаже. Об этом сообщает Al Arabiya. За создание угрозы жизни ребёнка мужчине назначили наказание в виде двух лет тюрьмы.

В полицию на беспечного отца заявили пользователи Сети. Увидев жуткую фотографию с комментарием "Либо 1000 лайков, либо я разожму кулак", они потребовали ареста для блогера.

Отметим, сам обвиняемый раскаялся в суде. Он заявил, что ни за что не причинил бы вреда своему ребёнку, а его пост в соцсетях был всего лишь злой и неудачной шуткой.