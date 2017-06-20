Психологи нашли "близких родственников" спиннера

По словам Ирины Смолярчук, игрушка может быть опасна для людей с маниакальными наклонностями.

Психотерапевт, клинический психолог Ирина Смолярчук рассказала Лайфу, что "близкими родственниками" спиннера являются юла, бусы и даже гончарный станок.

— Эта разработка рассчитана на тех людей, которым свойственно теребить что-то в руках. По большому счёту, в любой религии — это вращающийся круг, символ бесконечности. С помощью него человек начинает считать, что всё у него в руках, — сказала она.

Как отметила психолог, спиннеры могут быть полезны для неврастеников. Побочный же эффект игрушка может оказать на людей с маниакальными расстройствами. Для них это может стать ещё одной привычкой.

Ранее сообщалось, что игрушка возглавила топ запросов на китайской торговой площадке AliExpress. Так, только в мае и июне его захотели купить более трёх миллионов раз.