Мосгорсуд признал законным решение лишить Багдасарян водительских прав

Представители девушки не смогли предоставить убедительных доказательств того, что девушка здорова и может управлять транспортными средствами.

Московский городской суд рассмотрел на предмет законности решение нижестоящей инстанции о лишении водительских прав стритрейсерши Мары Багдасарян. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, судьи оставили без изменений прежний вердикт.

— Двадцатого июня 2017 года Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Мары Багдасарян на решение Савёловского районного суда Москвы от 21 марта 2017 года о прекращении её права на управление транспортными средствами. Как ранее сообщалось, основанием для обращения прокурора в суд в порядке статьи 45 ГПК РФ стала проверка правомерности управления Багдасарян транспортными средствами, — уточнили в столичной прокуратуре.

Как ранее сообщал Лайф, 21 марта суд пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав. Основанием для этого послужил диагноз "эпилепсия". Соответствующую справку защита Багдасарян предоставила суду для минимизации наказания по административным статьям.