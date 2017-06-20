США ввели санкции против "группы Вагнера"

Речь идёт о частной военной компании, которая, по некоторым данным, могла принимать участие в боевых операциях в Донбассе и Сирии.

Минфин США опубликовал обновлённый список антироссийских санкций, введённых из-за ситуации на Украине. В расширенном перечне среди прочих оказалась частная военная компания "Вагнер" и лично её командир Дмитрий Уткин.

Группой Вагнера называют частную российскую военную компанию, которая была укомплектована из отставных офицеров различных российских силовых ведомств под руководством подполковника запаса Дмитрия Уткина (Вагнера). Это очень закрытая структура. По утверждению некоторых СМИ, "группа Вагнера" принимала участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии в 2014–2015 годах, однако эта информация ничем не подтверждена. Кроме того, в прессе сообщалось и о существовании тренировочной базы этой ЧВК в Краснодарском крае, однако и это доподлинно не известно.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что руководитель так называемой группы Вагнера Дмитрий Уткин присутствовал на торжественном приёме в Кремле по случаю Дня Героев Отечества в декабре 2016 года. Однако ответить на вопрос о том, есть ли бойцы "группы Вагнера" в Сирии, представитель Кремля затруднился.

— Мы не знаем, есть ли у него бойцы, находятся ли они в Сирии и есть ли у них какой-то статус, — прокомментировал он.