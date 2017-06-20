Брюссель обвиняет Еврокомиссию в посягательствах на картошку фри

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Брюссель обвиняет Еврокомиссию в посягательствах на картошку фри

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Бельгийцы назвали преступлением против народа то, что специалисты ЕК хотят бланшировать клубни перед приготовлением.

Бельгийские политики уверены, что представители Еврокомиссии хотят своими ограничениями лишить страну национального блюда — картошки фри двойного обжаривания. Дело в том, что специалисты уверены: при обжарке по национальному рецепту образуются канцерогены. Как сообщает The Guardian, тогда картофель предложили бланшировать.

Бельгийцы обвинили Еврокомиссию в преступлении против народа, когда им предложили обдавать картошку кипятком перед тем, как готовить фри

В ответ бельгийцы заявили, что это преступление против народа. По их мнению, в этом случае вкус картофеля сильно изменится. Министр туризма Бен Вейтс связал такой запрет с культурной целостностью Бельгии.

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