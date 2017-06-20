В Киеве банкомат два часа "плевался" купюрами по 200 гривен после попытки взлома

Местная полиция задержала преступника, который успел набить сумку крадеными деньгами.

В Киеве грабитель попытался вскрыть банкомат, после чего аппарат два часа выдавал купюры номиналом в 200 гривен. Об этом сообщила местная полиция на официальной странице в "Фейсбуке".

Правоохранители успели задержать грабителя, который уже набил свою сумку банкнотами. У него при себе также было специальное оборудование с помощью которого, по предварительной версии, он и перепрограммировал банкомат.

Отмечается, что грабитель пытался замаскироваться, надев парик и тёмные очки.

Неудачливого грабителя доставили в Голосеевское отделение полиции.