В Киеве банкомат два часа "плевался" купюрами по 200 гривен после попытки взлома

В Киеве грабитель попытался вскрыть банкомат, после чего аппарат два часа выдавал купюры номиналом в 200 гривен. Об этом сообщила местная полиция на официальной странице в "Фейсбуке".
Правоохранители успели задержать грабителя, который уже набил свою сумку банкнотами. У него при себе также было специальное оборудование с помощью которого, по предварительной версии, он и перепрограммировал банкомат.
Отмечается, что грабитель пытался замаскироваться, надев парик и тёмные очки.
Неудачливого грабителя доставили в Голосеевское отделение полиции.
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