Новую американскую базу в Сирии сняли со спутника

Читайте также

Новую американскую базу в Сирии сняли со спутника

84
Сообщается, что объект военнослужащие США развернули в Эз-Закфе, недалеко от границы с Иорданией.

В Сети опубликованы изображения со спутника, на которых запечатлена строящаяся военная база США на территории Сирии, сообщается в микроблоге Already Happened в "Твиттере". Отмечается, что снимки были сделаны в этом месяце.

Ранее Лайф писал о том, что США создаёт в Сирии вторую военную базу. Сообщалось, что второй объект американские военнослужащие развернули на юге Сирии, в Эз-Закфе, что недалеко от границы с Иорданией. Объект строится примерно в 70 километрах от базы США Эт-Танф. По словам официального представителя одной из бригад вооружённой сирийской оппозиции Абу аль-Атира, спецназ США патрулирует периметр до 100 км от Эт-Танфа.

Как сообщало агентство Рейтер, Вашингтон на текущий момент опровергает информацию о создании объекта.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!