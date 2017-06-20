Новую американскую базу в Сирии сняли со спутника

Сообщается, что объект военнослужащие США развернули в Эз-Закфе, недалеко от границы с Иорданией.

В Сети опубликованы изображения со спутника, на которых запечатлена строящаяся военная база США на территории Сирии, сообщается в микроблоге Already Happened в "Твиттере". Отмечается, что снимки были сделаны в этом месяце.

New satellite images (June 2017) show US developing a military outpost inside Syria near the border with Jordan https://t.co/xco0Ptc7Ni pic.twitter.com/STd6zYJG0Z — Already Happened (@M3t4_tr0n) 20 июня 2017 г.

Ранее Лайф писал о том, что США создаёт в Сирии вторую военную базу. Сообщалось, что второй объект американские военнослужащие развернули на юге Сирии, в Эз-Закфе, что недалеко от границы с Иорданией. Объект строится примерно в 70 километрах от базы США Эт-Танф. По словам официального представителя одной из бригад вооружённой сирийской оппозиции Абу аль-Атира, спецназ США патрулирует периметр до 100 км от Эт-Танфа.

Как сообщало агентство Рейтер, Вашингтон на текущий момент опровергает информацию о создании объекта.