Под санкции США попал байк-центр "ночных волков"

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Под санкции США попал байк-центр "ночных волков"

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Американский Минфин аргументировал необходимость введения ограничительных мер из-за ситуации на Украине.

Среди 38 частных лиц и организаций, в отношении которых Минфин США ввёл новые санкции, оказался байк-центр "ночных волков". В постановлении ведомства поясняется, что здание находится в Москве на улице Нижние Мнёвники.

В Минфине добавили, что ограничительные меры были введены в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, под санкции попал и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

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