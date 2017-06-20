В Следственном комитете уборщицы объявили забастовку из-за долгов по зарплате

К забастовке присоединились грузчики и сантехники, которые также в течение трёх месяцев не получали денег за свою работу.

Шесть столичных зданий Следственного комитета едва не утонули в мусоре и нечистотах. Причиной этому стала забастовка местных уборщиц, сантехников и грузчиков. Как сообщает телеграм-канал Mash, за обслуживание помещений СКР отвечала компания "Артель". За это компании были выплачены 10 миллионов рублей. Однако в течение последних трёх месяцев сотрудники "Артели" не получили за уборку мусора, сантехнические работы и перенос тяжестей ни копейки.

Отмечается, что возмущённые сотрудники "Артели" обратились за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. После этого руководство ведомства вызвало к себе руководителей компании, чтобы прояснить ситуацию. Однако бизнесмены скрылись вместе с деньгами.

В настоящее время СКР заключил договор с новой фирмой, которая уже набрала новых уборщиц.