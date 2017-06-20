Меланья Трамп стала одеваться менее сексуально после переезда к мужу

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Меланья Трамп стала одеваться менее сексуально после переезда к мужу

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Первая леди перестала появляться на публике в обтягивающих платьях, отдавая предпочтение более практичным комплектам.

Модные эксперты заметили, что Меланья Трамп сменила сексуальный гардероб на более сдержанный и скромный после переезда из Нью-Йорка к мужу в Белый дом. Как сообщает портал "Дни.ру", первая леди перебралась в столицу США в первой половине июня, однако успела кардинально сменить стиль одежды и решила не появляться в агрессивно сексуальных нарядах, как прежде.

Несмотря на то что Меланья продолжает одеваться изысканно и элегантно, она исключила обтягивающие платья в пользу более удобных комплектов. В первый день пребывания в столице США фотографы запечатлели её в простых коричневых брюках-кюлотах и белой блузке, а в День отца, 18 июня, первая леди появилась на публике в белой блузке оверсайз и облегающих брюках цвета хаки.

Good night since some of you have beef with me for no reason ✌ #donaldtrump #barrontrump #melaniatrump #makeamericagreatagain

Публикация от Barron Trump Fan Page (@dailybarron)

Как отмечает издание, подобные перемены могут быть связаны с переменой в настроении первой леди, так как на протяжении долгого времени она не хотела менять место жительства и переезжать в Вашингтон.

#donaldtrump #melaniatrump #Beautifullady#followmeforfollow

Публикация от Krys (@krystarrglam)

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