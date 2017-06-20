В Пентагоне назвали небезопасным сближение истребителя ВКС РФ и самолёта ВВС США

Сообщается, что инцидент произошёл 19 июня в воздушном пространстве над Балтийским морем.

В Пентагоне прокомментировали сообщения Fox News о том, что истребитель Су-27 ВКС РФ пролетел в полутора метрах от американского самолёта-разведчика RC-135U в небе над Балтикой.

— В связи с высокой скоростью сближения и слабым контролем за самолётом во время перехвата данное взаимодействие расценено как небезопасное, — сообщили в Пентагоне, передаёт РИА "Новости".

Напомним, ранее Fox News сообщил, что истребитель Су-27 пролетел совсем рядом с самолётом-разведчиком ВВС США RC-135. Более того, американский телеканал утверждает, что полёт российского воздушного судна был якобы хаотичным и провокационным.

Официального комментария от Минобороны РФ пока не поступало.