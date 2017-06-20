На встрече в Белом доме Порошенко назвал Трампа стратегическим партнёром

Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер выложил в микроблоге снимок с переговоров.

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко. Фотографию с переговоров выложил в "Твиттер" официальный представитель администрации Шон Спайсер.

Переступив порог Овального кабинета, Порошенко заявил Трампу, что они стратегические партнёры. Об этом сообщают вашингтонские журналисты.

We are strategic partners says Ukrainian leader #Poroshenko as he meets #Trump in Oval Office — Suzanne Lynch (@suzannelynch1) 20 июня 2017 г.

— Абсолютно уверен, что Украина — это история успеха, — заявил Порошенко, также назвав США одним из спонсоров этого успеха.

Напомним, украинский президент похвастался в "Твиттере", что Трамп "встретится с ним раньше, чем с Путиным". В Кремле эти "гонки" назвали неуместными.