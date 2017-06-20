Навстречу столбу. В Москве фанат "Форсажа" угнал авто и устроил гонки с полицией

18-летний Мирослав Бирюков решил воплотить в жизнь романтику любимого кинофильма.

Как передаёт Mash, молодой человек угнал "мерседес" из автосервиса на Дмитровском шоссе в Москве. Известно, что вместе с ним в машине находились ещё четыре человека.

Несущийся на скорости 200 километров в час автомобиль заметили сотрудники ДПС. На требование полицейских остановиться гонщики лишь прибавили газ. Несколько экипажей полиции начали преследование.

Лихачи мчались по закону жанра: без правил, пролетая на красный и выезжая на встречную полосу. В итоге на Новослободской улице иномарка протаранила машину стражей порядка и врезалась в столб.

В результате произошедшего четыре человека пострадали, по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело.