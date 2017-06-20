Украина смогла отсудить у "Газпрома" мизерную часть от суммы штрафа

Российская компания выплатит Киеву 180 миллионов рублей по антимонопольному делу на 395 миллиардов.

Киеву удалось взыскать с "Газпрома" около 0,046 процента от общей суммы штрафов, наложенных на российскую корпорацию в рамках антимонопольного дела. Такие данные сегодня озвучил министр юстиции Украины Павел Петренко, передаёт UNN. Эти средства были получены за счёт дивидендов "Газтранзита", одним из акционеров которого является "Газпром".

Теперь Украина готовит запросы для взыскания с "Газпрома" антимонопольного штрафа за рубежом. По словам Петренко, на территории Незалежной нет достаточных активов российской энергетической компании для того, чтобы взыскать всю сумму штрафа.

Ранее Лайф писал, что Антимонопольный комитет Украины два года назад наложил на "Газпром" штраф за якобы имевшее место злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

"Газпром" безуспешно пытался оспорить санкции в различных судебных инстанциях. Позиция компании состоит в том, что она не ведёт предпринимательской деятельности на территории Украины, так как передаёт топливо "Нафтогазу" на границе.