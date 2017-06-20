Порошенко: США являются одним из спонсоров успеха Украины

На встрече в Белом доме украинский президент назвал Дональда Трампа стратегическим партнёром.

Во время своего визита в США Пётр Порошенко заявил, что США являются одним из спонсоров успеха Украины. Об этом пишут вашингтонские журналисты, находящиеся на встрече украинского лидера и главы Белого дома.

Poroshenko says he's "absolutely confident that Ukraine is a story of success" and says Trump and U.S. are a "cosponsor" of that success pic.twitter.com/BJmrvicQSG — Jennifer Epstein (@jeneps) 20 июня 2017 г.

— Порошенко сказал, что "абсолютно уверен в том, что Украина — это история успеха", и что Трамп и США — одни из спонсоров этого успеха.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко прибыл в США с рабочей поездкой. На переговорах с Дональдом Трампом также присутствует вице-президент Майк Пенс и советники главы Белого дома.