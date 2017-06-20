Порошенко: США являются одним из спонсоров успеха Украины

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Порошенко: США являются одним из спонсоров успеха Украины

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Фото: ©РИА Новости/Николай Лазаренко

На встрече в Белом доме украинский президент назвал Дональда Трампа стратегическим партнёром.

Во время своего визита в США Пётр Порошенко заявил, что США являются одним из спонсоров успеха Украины. Об этом пишут вашингтонские журналисты, находящиеся на встрече украинского лидера и главы Белого дома.

— Порошенко сказал, что "абсолютно уверен в том, что Украина — это история успеха", и что Трамп и США — одни из спонсоров этого успеха.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко прибыл в США с рабочей поездкой. На переговорах с Дональдом Трампом также присутствует вице-президент Майк Пенс и советники главы Белого дома.

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