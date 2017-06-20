Порошенко выразил соболезнования Трампу в связи со смертью студента Вомбиера

В свою очередь американский президент отметил, что молодого человека стоило вернуть из КНДР на родину "давным-давно".

Президент Украины Пётр Порошенко во время переговоров с лидером США Дональдом Трампом выразил последнему соболезнования в связи со смертью американского студента Отто Вомбиера. Молодой человек скончался после того, как у него диагностировали поражение всех отделов головного мозга.

В ответ президент США пояснил, что такого не должно было произойти. Кроме того, Трамп добавил, что Отто следовало вернуть на родину "ещё давным-давно", передаёт CBS News.

Отто Вомбиер скончался вскоре после того, как его доставили в США из КНДР. В Северной Корее его осудили за попытку украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне. Студента приговорили к 15 годам, однако Госдеп добился его освобождения и возвращения на родину.