Трамп не стал устраивать Порошенко "фирменное" долгое рукопожатие

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Трамп не стал устраивать Порошенко "фирменное" долгое рукопожатие

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Пётр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/JONATHAN ERNST

До этого от привычки республиканца долго сжимать ладонь собеседника "пострадал" не один мировой лидер.

На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп пожимал руку Петру Порошенко буквально пару секунд. На это неловкое приветствие обратили внимание пользователи "Твиттера".

Всё дело в том, что республиканец не раз привлекал к себе внимание любовью к долгим и сильным рукопожатиям, особенно на встречах с мировыми лидерами. После одного из таких приветствий на руке премьер-министра Вьетнама Нгуена Суан Фуку осталась "вмятина". Однако Порошенко по какой-то причине остался без "фирменного" рукопожатия.

Также Трамп весьма крепко и продолжительно жал руки премьер-министру Японии Синдзо Абэ, а с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном он семь секунд мерился силами, что напоминало перетягивание каната. В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон сыграл на опережение и сам вцепился в ладонь Трампа.

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