Трамп не стал устраивать Порошенко "фирменное" долгое рукопожатие

До этого от привычки республиканца долго сжимать ладонь собеседника "пострадал" не один мировой лидер.

На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп пожимал руку Петру Порошенко буквально пару секунд. На это неловкое приветствие обратили внимание пользователи "Твиттера".

Awkward

Trump meets leader of Ukraine. Doesn't pull magic handshake trick this time with Poroshenko — Chris Sampson (@TAPSTRIMEDIA) 20 июня 2017 г.

Всё дело в том, что республиканец не раз привлекал к себе внимание любовью к долгим и сильным рукопожатиям, особенно на встречах с мировыми лидерами. После одного из таких приветствий на руке премьер-министра Вьетнама Нгуена Суан Фуку осталась "вмятина". Однако Порошенко по какой-то причине остался без "фирменного" рукопожатия.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/LCp7kbTMRx — Narrendra Malhotra (@NarrendraM) 20 июня 2017 г.

Также Трамп весьма крепко и продолжительно жал руки премьер-министру Японии Синдзо Абэ, а с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном он семь секунд мерился силами, что напоминало перетягивание каната. В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон сыграл на опережение и сам вцепился в ладонь Трампа.