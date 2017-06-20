Трамп не стал устраивать Порошенко "фирменное" долгое рукопожатие

На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп пожимал руку Петру Порошенко буквально пару секунд. На это неловкое приветствие обратили внимание пользователи "Твиттера".
Awkward— Chris Sampson (@TAPSTRIMEDIA) 20 июня 2017 г.
Trump meets leader of Ukraine. Doesn't pull magic handshake trick this time with Poroshenko
Всё дело в том, что республиканец не раз привлекал к себе внимание любовью к долгим и сильным рукопожатиям, особенно на встречах с мировыми лидерами. После одного из таких приветствий на руке премьер-министра Вьетнама Нгуена Суан Фуку осталась "вмятина". Однако Порошенко по какой-то причине остался без "фирменного" рукопожатия.
WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/LCp7kbTMRx— Narrendra Malhotra (@NarrendraM) 20 июня 2017 г.
Также Трамп весьма крепко и продолжительно жал руки премьер-министру Японии Синдзо Абэ, а с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном он семь секунд мерился силами, что напоминало перетягивание каната. В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон сыграл на опережение и сам вцепился в ладонь Трампа.
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