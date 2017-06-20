Лидер мотоклуба "Ночные волки" назвал бесполезными санкции США

Как подчеркнул Александр Залдостанов, у него нет недвижимости за границей и счетов в иностранных банках.

Президент клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов рассказал Лайфу о своём отношении к санкциям США, которые затронули в том числе и его.

— Поздно очухались те, кто эти санкции инициирует. Поздно что-то делать. Бесполезны эти санкции, — отметил он.

Как подчеркнул Залдостанов, санкции на нём никак не отразятся, потому что у него нет счетов и недвижимости за границей. Хирург назвал себя совершенно свободным от Госдепа человеком.

Ранее сообщалось, что Вашингтон внёс в санкционный список 19 организаций и 19 частных лиц. Это подразумевает в том числе заморозку активов, возможных банковских счетов на территории США, а также запрет на въезд указанной категории граждан.