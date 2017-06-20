МЧС предупредило о сильном дожде в ночь на 21 июня

В связи с этим в столице возможны подтопления и рост количества аварий на дорогах.

МЧС предупредило жителей Москвы о погодной опасности в ночь на 21 июня. По данным ведомства, в столице ожидаются гроза и ветер.

— Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС" ночью 21 июня 2017 года и днём 21 июня 2017 года ожидаются дождь, местами сильный, гроза, местами порывы ветра до 15–20 м/с, — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате сильного дождя местами возможны подтопления. Помимо этого, в столице может быть затруднено транспортное движение и возрастёт риск дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Лайф сообщал о том, что в столице объявили жёлтый уровень опасности 21 июня.