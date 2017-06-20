Порошенко поделился подробностями переговоров с Трампом и Пенсом

По словам украинского лидера, речь шла прежде всего о необходимости соблюдения минских соглашений.

Президент Украины Пётр Порошенко поделился подробностями разговора с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. Как передают украинские СМИ, в ходе встречи главы государств обсудили минские соглашения.

— США остаются преданными минским соглашениям, — заявил Порошенко. — Мы должны требовать от России полной имплементации минских соглашений, причём пакет по безопасности, который заключается в том, что должен быть прекращён огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен полный доступ СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. — Прим. Лайфа) к территориям, включая границу, и мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны.

По мнению украинского президента, необходимости в изменении формата урегулирования конфликта на востоке страны нет.

— Я не вижу в этом никакой необходимости. США являются нашим партнёром, мы заинтересованы в привлечении США к эффективному процессу, — отметил он.

Порошенко подчеркнул, что Соединённые Штаты являются страной-гарантом по Будапештскому меморандуму, а состоявшаяся встреча — доказательство того, что Украина важна для Америки и США решительно настроены её поддерживать.

По данным украинских СМИ, Дональд Трамп отметил вовлечённость США в дела Украины.

Ранее Лайф сообщал о том, что Порошенко обсудил с Трампом военно-техническое сотрудничество, а также заявил, что США являются одним из спонсоров успеха Украины.