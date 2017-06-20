Глава рыбзавода напал на журналистов Лайфа в районе поисковой операции на Ладоге

Предпринимателю не понравилось, что штаб МЧС по спасению пропавших детей расположился на территории его предприятия. Он решил прогнать со своей территории сотрудников ведомства и представителей СМИ.

На Ладожском озере в Карелии продолжаются поиски трёх пропавших подростков. Для спасателей важна каждая минута, однако сотрудники МЧС были вынуждены терять время на перебазирование своего штаба. Причиной этого стал владелец местного рыбзавода, сообщает телеграм-канал LIFE ШОТ. Поисковики выбрали территорию его предприятия из-за удобного расположения для ведения поисково-спасательной операции, однако мужчине это пришлось не по душе. Он не только прогнал сотрудников МЧС, родственников пропавших детей и журналистов со своей территории, но и напал на съемочную группу Лайфа.

— После того, как он потребовал всех уйти, мы подошли поинтересоваться, чем вызвано такое решение. Он начал себя агрессивно вести. Ударил меня по лицу, разбил нос. Всё происходящее я снимал на камеру телефона, но после удара он упал на землю. Тогда мужчина подошёл, ударил несколько раз iPhone 6 Plus ногой, после чего выбросил в озеро. Мы, конечно, сразу вызвали полицию. В настоящий момент ждём участкового, потом отправимся в больницу, чтобы зафиксировать побои. А пока ищем на дне телефон. Одним словом, человек "с пониманием" отнесся к трагедии, — сообщил журналист Лайфа Алексей Кумачев.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, на Ладожском в Карелии пятеро подростков отправились в плавание на моторной лодке, которая перевернулась во время одного из манёвров. Дети оказались в воде, двоим удалось выплыть, а местнонахождение трёх оставшихся до сих пор не известно. К поискам в настоящее время подключено уже более 250 человек и спецтехника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Подробности о ЧП на Ладожском озере читайте в нашей текстовой трансляции.