"Роснефть" разработает новую стратегию для ответа на современные вызовы

Глава крупнейшей российской нефтегазовой компании Игорь Сечин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Роснефть" будет разрабатывать новую стратегию, которая ответит на современные вызовы. Об этом на встрече с главой государства заявил глава компании Игорь Сечин.

— Безусловно, в ходе предстоящего собрания акционеров и последующего заседания совета директоров все вопросы, связанные с нашей реакцией на волатильность мировых рынков, на укрепление позиций компании в свете повышения эффективности и снижения расходов, применения передовых технологий, таких как цифровые технологии управления материальными потоками, управления цепочками поставок во всех бизнесах, которыми занимается компания, мы будем предпринимать, — пояснил главный исполнительный директор "Роснефти".

Сечин отметил, что в компании внимательно изучили посылы, заданные Путиным на ПМЭФ-2017.

Также на встрече зашла речь о совместном предприятии "Роснефти" с General Electric. Сечин выразил надежду, что это решение принесёт серьёзный эффект.